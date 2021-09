Champions League : „Ernüchternd“ - Leipziger Frust nach 3:6 bei Man City

Manchester Drei Tore in Manchester genügen RB Leipzig nicht. Nach der deutlichen Champions-League-Pleite beim englischen Meister herrscht bei den Sachsen Frust. Immerhin gibt es ein Lob von Pep Guardiola.

Nach zuvor drei Niederlagen aus vier Bundesliga-Spielen ist der Fehlstart für RB nach der Champions-League-Klatsche perfekt. Allein in den letzten beiden Spielen - gegen Bayern verlor man mit 1:4 - kassierten die Sachsen zehn Gegentore. „Diese Mannschaft hat nie so einen schwierigen Start in den letzten Jahren gehabt“, sagte Marsch, der in der Schlussphase auch noch den Ex-Cityzen Angeliño (79.) durch eine Gelb-Rote Karte verlor.