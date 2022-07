UEFA : Europas Fußball-Fans begrüßen Stehplatz-Rückkehr

Nyon Europas Fußball-Fans haben die Rückkehr von Stehplätzen im Europapokal nach Jahrzehnten sehr erfreut aufgenommen.

„Während das in ein paar Jahren als natürliche Entwicklung gesehen werden wird, ist es auch ein historischer Sieg für die europäische Fan-Bewegung“, sagte Gregor Weinreich, Koordinator der Initiative „Europe Wants to Stand“, in einer Mitteilung von FSE - Football Supporters Europe. Damit berücksichtige die Europäische Fußball-Union UEFA die Bedürfnisse und Erwartungen von aktiven Fans.