Fußball Fan-Kritik an Verteilung der Europapokalgelder

Entsprechend negativ wirkt sich eine Nicht-Teilnahme am Europapokal auf die Vereine aus, die nicht mitspielen. Die „sportliche Spreizung in der Bundesliga ist zuletzt immer extremer geworden“, schrieben die Fans. „Die Meister werden immer dominanter, zum Klassenerhalt reichen immer weniger Punkte. Es ist nicht verwunderlich, dass mittlerweile Vereine wie Darmstadt, Braunschweig, Fürth oder Paderborn keine Chance mehr haben, in der Bundesliga zu bestehen.“