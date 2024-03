Champions League Fan-Verbot gegen Arsenal: FC Bayern appelliert an Anhänger

Wie die Münchner mitteilten, hat der Premier-League-Verein aus London ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Anhänger des deutschen Fußball-Rekordmeisters am 9. April in London am Einlass konsequent abgewiesen werden müssen. Der FC Bayern selber erhält für das Hinspiel nur ein knappes Kontingent für seine Delegation. Die Tickets aus dem Kontingent sind den Angaben zufolge vertraglich gebunden.