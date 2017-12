FC Bayern: Barça, Pep oder ein Glückslos?

Der FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi, ein brisantes Wiedersehen mit Ex-Coach Pep Guardiola oder vielleicht ein reizvolles Duell mit Jürgen Klopp? dpa

Gespannt blickt der FC Bayern München um 12.00 Uhr ins schweizerische Nyon, wo in der UEFA-Zentrale der Gegner für das Achtelfinale in der Champions League ausgelost wird. „Favoriten auf den Champions-League-Titel sind sicherlich andere. Aber wir gehören zum Favoritenkreis. Februar, März, April – da muss man top sein“, sagte Trainer Jupp Heynckes.

Außer Barça, Peps Manchester City oder Klopps FC Liverpool sind noch vier weitere Gegner möglich. Manchester United, AS Rom, Tottenham Hotspur und Besiktas Istanbul müssten die Bayern aber keinesfalls fürchten. „Wenn man sieht, wer Platz eins und wer Platz zwei ist, dann ist es alles egal. Wir sind auch kein leichter Gegner“, sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Abwehrspieler Niklas Süle hofft auf „ein bisschen Glück mit der Losfee“, wie der Nationalspieler erklärte. „Das hatten wir im DFB-Pokal bislang nicht, aber dafür vielleicht in der Champions League. Aber im Achtelfinale gibt es eh keine leichten Gegner mehr.“

Die Achtelfinal-Hinspiele finden zwischen dem 13./14. und 20./21. Februar 2018 statt, die Rückspiele zwischen dem 6./7. und 13./14. März. Die Gruppensieger spielen zuerst auswärts. Der FC Bayern, der hinter Paris Saint-Germain Rang zwei in seiner Gruppe belegt hatte, fängt also zu Hause an.

Die möglichen Gegner für den FC Bayern:

FC BARCELONA: Die Tabellenführer um Superstar Messi und Marc-André ter Stegen steht zum 14. Mal nacheinander im Achtelfinale. Heynckes hat gute Erinnerungen: Vor dem Triple 2013 gab es zwei klare Siege.

MANCHESTER CITY: Die Brisanz wäre besonders groß. Guardiola hat ManCity an die Spitze der englischen Tabelle geführt, jetzt wollen Leroy Sane, Ilkay Gündogan&Co. in Europa weiter siegen.

FC LIVERPOOL: Spiele gegen den ehemaligen Dortmunder Coach Klopp haben immer Reiz. Im Sommer gewannen die „Reds“ in München beim Audi Cup mit 3:0. Nationalspieler Emre Can spielte einst in München.

MANCHESTER UNITED: Das Team um den wiedergenesenen Zlatan Ibrahimovic ist in England Tabellenzweiter. ManU gegen Bayern ist ein Klassiker, nicht nur wegen des verlorenen Finals 1999 in der Nachspielzeit.

AS ROM: Die Römer sorgten für eine Überraschung in Gruppe C, in der sie vor Chelsea Erster wurden. Atlético Madrid schied aus. Der FC Bayern hat gute Erinnerungen an Rom, vor drei Jahren gab es ein 7:1.

TOTTENHAM HOTSPUR: Vor Real Madrid sicherte sich Tottenham den Sieg in der Dortmunder Gruppe. Star der Truppe um den ehemaligen Leverkusener und Hamburger Heung-Min Son ist Torjäger Harry Kane.

BESIKTAS ISTANBUL: Besiktas ist vermutlich der leichteste Gegner, aber auch die große Unbekannte. Zu Leistungsträgern zählen die portugiesischen Europameister Ricardo Quaresma und Pepe.

Kader FC Bayern

Spielplan FC Bayern

Bundesliga-Tabelle

CL-Spielplan

Infos zur Achtelfinalauslosung

Statistik-Handbuch zur Champions League

Verteilung der Champions League-Einnahmen 2017/18

Informationen zur Achtelfinalauslosung