Champions League : FC Bayern bei Atlético wohl ohne Goretzka und Lewandowski

München Der FC Bayern München verzichtet im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid möglicherweise auf Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeldspieler Leon Goretzka.

Die beiden Fußball-Profis waren nicht auf den Livestream-Bildern vom Abschlusstraining am Montag in München zu sehen.

Der zuletzt wegen muskulärer Probleme fehlende und gegen den VfB angeschlagen ausgewechselte Corentin Tolisso stand zu Beginn der Einheit, an der auch einige Nachwuchstalente teilnahmen, ebenfalls nicht mit auf dem Rasen. Allerdings war nur etwas mehr als die erste Viertelstunde des Trainings am Vereinsgelände an der Säbener Straße via Livestream einsehbar.