Auslosung in Monaco FC Bayern in Königsklasse gegen PSG und Barça mit Flick

Das ergab die Auslosung in Monaco. Das neue Vorrunden-Format wird vom 17. September an gespielt. Die genauen Spielansetzungen sollen bis Samstag bekanntgegeben werden. Das Champions-League Finale findet am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena statt, weshalb die Bayern mit einer besonders großen Motivation in den Wettbewerb gehen.