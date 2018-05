"Wir hatten Real am Abgrund"

Bayern München ist in der Champions League nach einem 2:2 bei Real Madrid gescheitert. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge lobte die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes trotz des erneuten Ausscheidens im Halbfinale der Champions League in den höchsten Tönen.

"Wir stimmen alle überein, dass wir die bessere Mannschaft waren. Wir hatten sie am Abgrund. Das einzig Traurige ist, dass wir Real nicht in den Abgrund hineingestürzt haben", sagte Rummenigge nach dem 2:2 (1:1) bei Real Madrid bei seiner Bankettrede im noblen Hotel "VP Plaza Espana Design".

Er habe "das beste Spiel gesehen, das ich mit Bayern München in der Champions League seit fünf Jahren erlebt habe", führte der Bayern-Boss weiter aus und stellte "große Arbeit, unglaubliche Leidenschaft, großen Kampf, aber auch Mut" heraus. "Ich habe jetzt leider keinen Hut auf. Wenn ich einen hätte, würde ich ihn ziehen und mich vor der Mannschaft verneigen", sagte Rummenigge mit viel Pathos.

Die Vorstellung des deutschen Rekordmeisters im Estadio Bernabeu sei "beste Werbung" gewesen, so Rummenigge weiter. Er glaube, "nicht nur Bayern, sondern ganz Deutschland und die Fußball-Welt wird unserer Mannschaft und Jupp Heynckes mit seinem Team höchsten Respekt und höchstes Lob zollen."

Die Bayern hatten nach der 1:2-Hinspiel-Hypothek zum fünften Mal in Folge das Finale in der Königsklasse verpasst. Als "Trostpreis" bleibt jetzt neben der deutschen Meisterschaft noch der DFB-Pokal. "Es steht in unserer Verantwortung und ist unser Ziel, dass wir zumindest das Double gewinnen", betonte Rummenigge mit Blick auf das Endspiel am 19. Mai in Berlin gegen Eintracht Frankfurt mit dem künftigen Bayern-Trainer Niko Kovac. Da wolle man "eine Saison abrunden, die ihresgleichen sucht".

