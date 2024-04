Champions League FC Bayern ohne laute Fan-Unterstützung in London

Sportvorstand Max Eberl würde es dennoch nicht wundern, wenn am Dienstag (21.00 Uhr) auch Bayern-Sympathisanten im Emirates Stadium auf sich aufmerksam machen. „Ich habe es schon einige Male an anderen Standorten erlebt, dass man nicht mitreisen durfte. Und dann hat man sich doch gewundert, wenn man ein Tor geschossen hat, wie viele Menschen für einen sympathisiert haben“, sagte Eberl. „Ich wäre nicht überrascht, wenn es so wäre. Ich weiß nicht, wie Arsenal das sieht, wie die UEFA das sieht.“