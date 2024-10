Champions League FC Bayern ohne Musiala - Zwei Neue in Startelf

Der FC Bayern München beginnt sein zweites Vorrundenspiel in der Champions League gegen Aston Villa ohne Jamal Musiala. Der vielbelastete Fußball-Nationalspieler sitzt in Birmingham zunächst auf der Bank. In der Startformation setzt Trainer Vincent Kompany hinter Stürmer Harry Kane auf Serge Gnabry, Michael Olise und Kingsley Coman als Offensivkräfte.