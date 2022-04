Champions League : FC Bayern ohne Süle im Villarreal-Abschlusstraining

München Der FC Bayern München hat sein Abschlusstraining für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal ohne Abwehrspieler Niklas Süle bestritten.

Der 26 Jahre alte Fußball-Nationalspieler fehlte am Montag in der Einheit, von der nur die ersten 15 Minuten für Medien einsehbar waren. Süle war am Samstag beim 1:0 (0:0) des FC Bayern in der Bundesliga gegen den FC Augsburg wegen leichten Fiebers nicht dabei.