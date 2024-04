Champions League FC Bayern spendet 500.000 Euro an Franz-Beckenbauer-Stiftung

Der FC Bayern München hat eine halbe Million Euro an die Franz-Beckenbauer-Stiftung gespendet. Das Geld kam durch den Verkauf von Trikots und Fan-Utensilien nach dem Tod des deutschen Fußball-„Kaisers“ zusammen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Finanzvorstand Michael Diederich überreichten vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid für diese Summe symbolisch einen großen Scheck an Witwe Heidi Beckenbauer, die zusammen mit Sohn Joel in die Allianz Arena gekommen war.