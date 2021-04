Champions League : FC Bayern verdient 100 Millionen Euro Prämien

Paris Das Aus in der Champions League hat den FC Bayern auch um weitere große Einnahmemöglichkeiten gebracht. Für einen erneuten Einzug ins Halbfinale hätte der von Paris Saint-Germain entthronte Titelverteidiger zwölf Millionen Euro von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) bekommen.

Erfolge und Erlöse in der Champions League sind in der Corona-Pandemie, in der die Münchner die Umsatzeinbußen bis jetzt auf etwa 150 Millionen Euro bezifferten, besonders wichtig. In der vergangenen Saison hatten die Bayern als Titelgewinner über 130 Millionen Euro in Europas Königsklasse eingespielt. Damals konnten immerhin noch die drei Heimspiele in der Gruppenphase in der Allianz Arena vor vollen Rängen ausgetragen werden. Seit einem Jahr finden alle Heimspiele der Münchner ohne Publikum statt.