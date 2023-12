Champions League FC Bayern vor Achtelfinal-Auslosung: „Vor keinem Angst“

Der FC Bayern München freut sich nach dem 3:0 in der Fußball-Bundesliga auf die Achtelfinal-Auslosung in der Champions League. „Ich bin natürlich optimistisch, dass wir einen Gegner bekommen, den wir auch schlagen können“, sagte Präsident Herbert Hainer. „Auf der anderen Seite bin ich überzeugt davon, wenn unsere Mannschaft das, was sie heute gezeigt hat, auf den Platz bringt, dann brauchen wir vor keinem Gegner Angst zu haben.“ Ausgelost wird das Achtelfinale am Montag (12.00 Uhr) am UEFA-Sitz im Schweizer Nyon.