Fußball Final-Tickets in der Champions League ab 70 Euro

Eintrittskarten für das Finale der Champions League am 1. Juni in London kosten für die Fans umgerechnet mindestens 70 Euro. Die Europäische Fußball-Union UEFA veröffentlichte die Ticketpreise für die drei Finalspiele in der Königsklasse, in der Europa League am 22. Mai in Dublin sowie in der Conference League am 29. Mai in Athen.