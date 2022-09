Champions League : Forsberg beeindruckt von Real: „Haben die nötige Ruhe“

Madrid RB Leipzigs Spielmacher Emil Forsberg hat größten Respekt vor Champions-League-Sieger Real Madrid.

„Es war beeindruckend, wie sie den Titel gewonnen haben. Sie haben die nötige Ruhe, Spiele souverän zu gestalten und sogar noch spät in der Begegnung zu drehen“, sagte der schwedische Nationalspieler vor dem Königsklassen-Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim Titelverteidiger.

Nach der 1:4-Heimniederlage gegen Schachtjor Donezk stehen die Sachsen schon am zweiten Spieltag der Champions League unter Zugzwang. Doch die 3:0-Gala in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund beim Debüt von Trainer Marco Rose setzte neue Kräfte frei. Daher fordert Forsberg auch in Madrid „Mentalität und Leidenschaft über 90 Minuten - das hat uns gefehlt zuletzt, es lag nicht nur am Trainer, auch an uns Spielern“.