Cahmpions League : Frankfurt will Änderungen an Königsklassen-Reform

Frankfurt will Änderungen an Königsklassen-Reform

Frankfurt Eintracht Frankfurt will mit mehreren Vereinen aus der europäischen Mittelklasse Teile der Champions-League-Reform stoppen.

Von 2024 an werden 36 statt 32 Teams an der Fußball-Königklasse teilnehmen. Zwei Plätze sollen dabei auf Basis früherer Ergebnisse und nicht des Abschneidens in der Vorsaison der nationalen Liga vergeben werden.

Frankfurt tritt am Donnerstag im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei West Ham United an. Falls die Eintracht den zweitklassigen europäischen Wettbewerb gewinnt, spielt sie kommende Saison in der Champions League. „Ich denke, der Unterschied zwischen Europa League und Champions League ist zu groß“, sagte Hellmann. Sein Verein arbeite mit anderen Clubs in einer Initiative zusammen, „um die Interessen der europäischen Mittelklasse-Clubs zu stärken.“