Champions League Füllkrug und Joselu: Von Hannover bis ins Finale

Der 34 Jahre alte Joselu schoss Real mit zwei Halbfinal-Toren gegen Bayern München überhaupt erst in dieses Endspiel im Londoner Wembley-Stadion (Samstag, 21.00 Uhr/ZDF und DAZN). Und er wird danach auch mit der spanischen Nationalmannschaft zur EM in Deutschland reisen. Nur an seine Zeit in Hannover in der Saison 2014/15 erinnert sich kaum noch jemand.