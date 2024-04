Champions League Fußball-Spektakel in Madrid: City und Real spielen 3:3

Titelverteidiger Manchester City und Rekordgewinner Real Madrid haben sich bereits im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League ein Fußball-Spektakel geliefert. Im Estadio Santiago Bernabéu verpassten die Gäste aus der Premier League nach zweimaliger Führung den Sieg, am Ende stand es 3:3 (1:2). Damit bleibt auch im Rückspiel am Mittwoch kommender Woche völlig offen, wer in das Halbfinale einzieht. Vor einem Jahr war Real ebenfalls mit einem Remis im Halbfinale nach Manchester gereist und hatte dann dort 0:4 verloren.