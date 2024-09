Champions League Gegentreffer in der 90. Minute: Leipzig verliert in Madrid

José María Giménez hat mit seinem Kopfball-Tor in der 90. Minute für einen Fehlstart von RB Leipzig in der Champions League gesorgt. Lange Zeit glaubte der sächsische Bundesligist an einen Punktgewinn bei Atlético Madrid. Doch am Ende ist das 1:2 (1:1) zugleich die erste Niederlage der Leipziger nach 16 ungeschlagen Pflichtspielen. Benjamin Sesko brachte RB im Estadio Metropolitano früh in Führung (4. Minute). Den mehr als verdienten Ausgleich erzielte Antoine Griezmann (28.), ehe Giménez das Stadion ausflippen ließ.