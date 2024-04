Champions League „Geschichte geschrieben“: Dortmund träumt von Wembley

„Es ist zu früh für Genugtuung und auch zu früh, um sich zurückzulehnen. Wir sind noch lange nicht fertig“, sagte Kehl. Auf magische Abende wie den gegen Atlético will der Sportdirektor in der kommenden Saison auf keinen Fall verzichten und erinnerte an das Selbstverständnis der Borussia: „Wir gehören in diesen Wettbewerb.“