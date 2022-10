Champions League : Glasner traut Eintracht Sieg zu - Knauff fehlt länger

Muss in London auf Ansgar Knauff und Luca Pellegrini verzichten: Eintracht-Coach Oliver Glasner. Foto: Arne Dedert/dpa

London Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner geht trotz der jüngsten Bundesliga-Schlappe zuversichtlich in das Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur.

„Im Hinspiel haben wir eine gute Leistung gezeigt. Wir trauen uns auch zu, hier zu gewinnen“, sagte der Coach aus Österreich in London. Die Hessen wollen das 0:0 aus der Partie von vor einer Woche am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) in der topmodernen Londoner Fußball-Arena bestätigen.