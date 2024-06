Nach CL-Finale Glückwünsche und Aufmunterung von Nagelsmann für BVB

Mit der Ankunft des Final-Quartetts in Herzogenaurach soll Nagelsmanns vorläufiger EM-Kader vollständig sein. Am Montag wird zudem noch Torwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona erwartet. Diese fünf Spieler stehen im EM-Test der DFB-Elf gegen die Ukraine am Montag (20.45 Uhr/ARD) nicht zur Verfügung. Mit den beiden Gastspielern aus der U21, Brajan Gruda und Rocco Reitz, hat Nagelsmann derzeit 24 Spieler in seinem Aufgebot. Bis zum 7. Juni muss Nagelsmann seinen finalen 26-Spieler-Kader für das Turnier benennen.