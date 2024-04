Champions League Gnabry arbeitet weiter am Comeback für Real-Spiel

„Bei Serge Gnabry wird es ein Wettlauf mit der Zeit vor dem Spiel gegen Real Madrid“, sagte Trainer Thomas Tuchel zuletzt. Am 30. April in München und am 8. Mai in der spanischen Hauptstadt geht es um den Endspiel-Einzug. Das Finale findet am 1. Juni in London statt. Im anderen Halbfinale stehen sich Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund gegenüber.