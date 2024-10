Champions League Gnabry will in Nationalteam zurück - Kompanys Offensivfreude

Gnabry bringt aus seiner Zeit beim FC Arsenal und West Bromwich Albion England-Erfahrung mit. „Ich war sehr jung, als ich zu Arsenal kam, dann kam ich zu West Brom, stand nicht so viele Minuten auf dem Platz, das hat nicht so gut funktioniert. Aber ich habe tolle Menschen kennengelernt und war danach sehr motiviert zu zeigen, wozu ich in der Lage bin“, sagt Gnabry. „Eine schwierige Zeit macht einen immer hungriger und motiviert einen nur noch mehr.“ Mit dem FC Bayern gelang Gnabry auf der Insel einst Besonderes: Am 1. Oktober 2019 glückte ihm beim 7:2 gegen Tottenham einst ein Viererpack.