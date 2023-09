Champions-League-Premiere Gosens vor Real-Madrid-Spiel: Bloß nicht Angst und Ehrfurcht

„Zwei Dinge sind ganz wichtig: Zum einen, dass man nicht vergisst, das Spiel zu genießen. Das sind einmalige Erfahrungen, auf so einer Bühne im Bernabeu zu spielen. Das darf nicht jeder“, sagte der Linksverteidiger. Zum anderen seien es am Mittwoch in Madrid „90 Minuten Fußball, in denen der kleine Gegner dem großen Gegner auch mal wehtun kann. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele im Fußball.“