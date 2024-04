Champions League „Großer Test“: Arteta hofft auf Londoner Reaktion in München

Am Mittwoch (21.00/DAZN) könnte Arsenal mit einem Sieg in München zum ersten Mal seit der Saison 2008/09 wieder in das Halbfinale der Königsklasse einziehen. „Jetzt geht es darum, wie wir nach diesem Rückschlag reagieren. Das liegt in unserer Hand“, sagte Arteta. „Die Spieler sind frustriert und traurig, aber wir haben eine wunderbare Gelegenheit. Es kann keinen besseren Zeitpunkt geben.“