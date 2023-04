Champions League Guardiola über Bayern: Wäre auch gegen Nagelsmann schwer

Von Personalentscheidungen beim Gegner wollen sich die Cityzens nicht aus der Ruhe bringen lassen. Manchester startet mit dem Selbstbewusstsein aus acht Pflichtspielsiegen in Serie in das Hinspiel im Etihad Stadium. „Aber es ist egal, was du in der Liga oder dem Pokal geleistet hast“, befand der 52 Jahre alte Guardiola und appellierte an sein Team: „Es geht um diese 90 oder 95 Minuten ab 21.00 Uhr. Du musst in diesem Moment perfekt drauf sein.“