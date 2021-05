Champions League : Guardiola überwältigt: Mit Man City endlich im Finale

Manchester Mit Bayern klappte es nicht. Mit Man City musste er sich lange gedulden. Zehn Jahre nach seinem letzten Tiumph mit dem FC Barcelona steht Pep Guardiola wieder in einem Endspiel der Champions League.

„Was soll ich sagen? Ich bin unglaublich stolz“, stammelte der City-Coach nach dem starken 2:0 (1:0) seiner Mannschaft gegen die wütenden Verlierer von Paris Saint-Germain. Am Mikrofon des Senders BT Sport wirkte Guardiola fast überwältigt. Zuletzt hatte er 2011 als Coach des FC Barcelona das Finale der Königsklasse erreicht. „Die Leute denken, dass es einfach ist“, sagte er jetzt. „Sie glauben, nur weil es in der Vergangenheit geklappt hat, muss ich jede Saison im Endspiel stehen.“

„Man kann schon wegen kleiner Details rausfliegen“, betonte Guardiola mit Blick die lange Durststrecke seit seinem letzten Endspiel in der Königsklasse. „Der Wettbewerb ist so schwer, es liegt in den Sternen. Aber wir haben jetzt elf Spiele gewonnen und nur einmal gegen Porto unentschieden gespielt.“ Magere vier Gegentore in zwölf Spielen sprechen dabei für sich, meinte auch Torschütze Mahrez. „Wir haben kaum welche kassiert. Deswegen stehen wir im Endspiel.“