Fußball-Königsklasse Gündogan krönt Saison mit dem Champions-League-Sieg

Das Team um den deutschen Nationalspieler und Startrainer Pep Guardiola konnte dank des Treffers des Spaniers Rodri (68. Minute) nach 90 Minuten jubeln. „In der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass wir eher den Schritt zurück gemacht haben als nach vorne, was normal ist, wenn man so ein Finale spielt. In der zweiten Halbzeit waren wir voll da, wir waren in den Zweikämpfen da“, sagte Gündogan, dessen Eltern aus der Türkei stammen. „Am Ende hat das eine Tor den Unterschied gemacht, umso glücklicher sind wir.“