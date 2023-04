Man-City-Profi Gündogan träumt von Heim-EM und Champions-League-Finale

Zunächst peilt Gündogan aber den Gewinn der Champions League mit Manchester City an. „Natürlich wollen wir diese Trophäe holen“, sagte er vor dem Viertelfinalrückspiel seines Teams am Mittwoch beim FC Bayern. „Es ist unser großer Traum, die Champions League zu gewinnen.“ Doch niemand in seinem Team dürfe den Fehler machen, jetzt schon an das Finale in Istanbul zu denken, betonte der Mittelfeldspieler.