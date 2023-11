Champions League Havertz und Arsenal im Achtelfinale - auch Bosz jubelt

Durch den Erfolg der Londoner durfte auch die PSV Eindhoven jubeln. Das Team des früheren Bundesligatrainers Peter Bosz hatte bereits einige Stunden zuvor mit 3:2 (0:1) beim FC Sevilla gewonnen und steht durch die Niederlage von Lens ebenfalls sicher in der K.o.-Runde. Lens und Sevilla spielen in zwei Wochen im direkten Duell um Platz drei und damit um das Überwintern in der Europa League.