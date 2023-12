Champions League „Herausragender Typ“ und „Legende“: Leipzig feiert Forsberg

Einen besseren Rahmen hätte der 32-Jährige kaum zimmern können. Im September 2017 schoss er das erste Leipziger Tor in der Champions League. Da war es schon fast logisch, dass er sich auch mit einem Treffer verabschieden wollte. Sein Wechsel zum Schwesterclub in New York ist beschlossen, lediglich die offizielle Verkündung fehlt. Zu dieser sollten sich alle Parteien in den kommenden Tagen durchringen, zumal am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hoffenheim das letzte Heimspiel des Jahres ansteht.