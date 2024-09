Champions League Hitzige Atmosphäre bereitet RB Leipzig keine Sorgen

Im bislang einzigen Aufeinandertreffen, das die Sachsen 2020 mit 2:1 gewannen, gehörte Orban bereits zum Aufgebot, kam aber nicht zum Einsatz. Am vergangenen Samstag im Bundesligaspiel daheim gegen den 1. Union Berlin (0:0) fehlte er aufgrund einer Sperre. In der Königsklasse ist Orban nun wieder spielberechtigt und wird in die Startelf rücken. „Er ist unser Kapitän, natürlich wird er spielen“, bestätigte Coach Marco Rose. Welcher Verteidiger für den Abwehrchef weichen muss, ließ der 48-Jährige offen.