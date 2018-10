später lesen Champions League Hoffenheim gegen Lyon: „Spielen nicht, um nur dabei zu sein“ FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Im dritten Anlauf will die TSG 1899 Hoffenheim endlich den ersten Sieg in der Champions League landen. Der Neuling fordert am Dienstag in Sinsheim Olympique Lyon aus dem Land des Fußball-Weltmeisters - und steht unter Erfolgsdruck. Von Ulrike John, dpa