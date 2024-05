Champions League Hummels' Zukunft offen: „Genieße es, mir das freizuhalten“

Durch den Sieg gegen PSG ist Dortmund mindestens dank des zusätzlichen fünften Startplatzes für die Bundesliga über die UEFA-Jahreswertung auch in der kommenden Saison ganz sicher in der Königsklasse dabei. „Das ist schon mal ein großer Aspekt, in dem Stadion Champions League zu spielen“, meinte Hummels: „Aber man muss einfach schauen, was am Ende als Möglichkeit dasteht und worauf ich dann noch Lust habe.“