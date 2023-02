Champions League : Inter siegt dank Lukaku im Achtelfinal-Hinspiel gegen Porto

Mailand Inter Mailand hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Porto durchgesetzt und in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gebracht. Das Team von Trainer Simone Inzaghi gewann die hitzige Heim-Partie mit 1:0 (0:0).

Romelu Lukaku erzielte in der 86. Minute für die Italiener aus kurzer Distanz das Siegtor. Das Rückspiel findet am 14. März im Estádio do Dragão statt.