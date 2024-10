Champions League Juventus-Coach Motta setzt in Leipzig auf Ballbesitz-Fußball

Juventus Turin will bei RB Leipzig das Champions-League-Spiel nicht aus der Hand geben. „Wir werden immer versuchen, den Ball zu besitzen und das Spiel zu bestimmen“, sagte Juve-Trainer Thiago Motta vor dem zweiten Vorrundenspiel in der Königsklasse an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). „Ich glaube, es wird ein offenes Spiel, der Gegner macht ein gutes Pressing, da wir müssen versuchen, den Ball zu besitzen und den Gegner in Schwierigkeiten bringen.“ Auch wenn beide Abwehrreihen das Spiel dominieren werden, fordert Motta: „Wir müssen auch offensiv Qualitäten zeigen.“