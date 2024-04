Champions League Kane vor Arsenal-Prüfung: „Wollen Saison am Leben halten“

32 Tore erzielte Kane in der Bundesliga, in der er die 41-Tore-Rekordsaison von Robert Lewandowski jagt. In der Champions League führt er die Torschützenliste vor den Viertelfinal-Rückspielen mit sieben Toren vor Antoine Griezmann, Erling Haaland und Kylian Mbappé an. „Ich persönlich will der Mannschaft helfen und Tore schießen“, sagte Kane. Natürlich habe er eine Geschichte in Spielen gegen Arsenal, aber er wolle vor allem der Mannschaft helfen.