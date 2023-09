Champions League Kanes Sehnsucht und Tuchels Leiden: FC Bayern legt neu los

Thomas Tuchel ahnt, dass es ein ganz schwieriger Fußball-Abend wird - zumindest für ihn. Der in der Coaching Zone stets so impulsive Trainer des FC Bayern ist beim Champions-League-Klassiker gegen Manchester United am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zum machtlosen Mitfiebern in einer Loge der Allianz Arena gezwungen. „Es ist nicht schön, dass ich nicht am Spielfeldrand bin“, stöhnte der 50-Jährige.