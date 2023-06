Champions League Keeper Ortega schwärmt von Guardiola: „Herausragend“

Guardiola sei ein „herausragender“ Trainer, sagte der 30 Jahre alte Ortega. „Er hat einen besonderen Blick für das, was auf dem Platz passiert, er sieht Sachen, die wir alle gar nicht erkennen würden.“ Daraus entwickle der spanische Weltklasse-Trainer dann eine präzise Idee und vermittle diese dem Team. „Und er gibt sich nie mit dem zufrieden, was gerade ist“, lobte Ortega, der im vergangenen Sommer aus Bielefeld zu City gewechselt war und mit dem Club direkt in seiner ersten Premier-League-Saison das Triple gewinnen kann.