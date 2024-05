Champions League Kehl und Eberl hoffen auf deutsches Finale

Elf Jahre nach dem Showdown zugunsten der Bayern (2:1) findet das Königsklassen-Endspiel erneut in London statt. Dass der BVB nach dem 1:0 im Halbfinal-Hinspiel mit größeren Chancen in das zweite Duell am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) mit Paris Saint-Germain geht als der FC Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in das neuerliche Kräftemessen mit Real Madrid nach dem 2:2 von München, glaubt Kehl nicht: „Die Ausgangsposition bei beiden Spielen ist nicht so klar, dass irgendwie schon eine Tendenz erkennbar wäre. Es werden ganz enge Duelle.“