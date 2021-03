Champions League : Kehrer: PSG bereit für Revanche gegen Bayern

Paris Gut sieben Monate nach dem verlorenen Endspiel gegen den FC Bayern München ist Paris Saint-Germain nach Aussage von Thilo Kehrer bereit für eine Revanche.

„Der Frust war natürlich riesig, aber mittlerweile haben wir ihn in Motivation umgewandelt - und die ist jetzt noch größer geworden, die Champions League jetzt zu gewinnen“, sagte der Defensivspieler des französischen Fußball-Meisters der „Sport Bild“. Die Pariser hatten das Finale der Königsklasse Ende August mit 0:1 gegen den deutschen Rekordmeister verloren. Am kommenden Mittwoch spielt PSG im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim Bundesliga-Spitzenreiter in München.