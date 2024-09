Champions-League-Start Khedira traut VfB „Überraschung gegen die Großen zu“

Union Berlin war 2023 als Bundesliga-Vierter überraschend in die Königsklasse eingezogen, kämpfte in der darauffolgenden Saison dann aber gegen den Abstieg. Die Verpflichtung des italienischen Ex-Europameisters Leonardo Bonucci etwa entpuppte sich als Flop. „Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der VfB wie Union in der vergangenen Saison so abstürzt“, erklärte Khedira nun. „Ich denke, dass der VfB eine gute Saison spielen wird.“