Champions League Klima-Aktivisten verzögern Anreise für Union-Fans

Spieltag 7./8.10.23 JSG Mosel/Ruwer eine Kopfsache? - Wittlich/Bernkastel mit schnellen Beinen? (männliche A) - drittes Spiel in einer Woche für HSG Wittlich - Schweich muss Tempospiel des Gegners unterbinden (weibliche B) - Wittlicherinnen wollen für Überraschung sorgen - unlösbare Aufgabe für Schweich in Nieder-Olm? (weibliche C)