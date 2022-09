Champions League : Klopp nach Liverpool-Pleite bedient: „Fehlen viele Dinge“

Neapel Jürgen Klopp war nach der 1:4-Pleite seines FC Liverpool zum Auftakt der Champions League beim SSC Neapel sichtlich bedient.

In der Premier League steht Liverpool lediglich auf Platz sieben. Gegen Wolverhampton ist am Samstag ein Sieg Pflicht. In der Königsklasse steht die Klopp-Elf bereits am 13. September (21.00 Uhr) am 2. Spieltag gegen Ajax Amsterdam, die überzeugend die Glasgow Rangers beim 4:0 dominierten, unter Druck. „Es fehlt an vielem“, kritisierte Klopp. „Wir müssen versuchen, ein Setup zu finden, um in so ziemlich allem viel besser zu werden.“