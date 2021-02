Champions League : Kloses Rückkehr nach Rom: Lewandowski besser als Immobile

München Miroslav Klose freut sich als Assistenztrainer des FC Bayern München auf seine Rückkehr nach Rom.

Klose schätzt aber auch den seit Samstag 31 Jahre alten Immobile sehr. Der Italiener war in der Saison 2014/15 an der erfolgreichen Nachfolge des damals nach München gewechselten Lewandowski bei Borussia Dortmund gescheitert. „Immobile verdient sich seine Tore, weil er sich diese Szenen erarbeitet. Er ist viel unterwegs, um anspielbar zu sein. Für seine Tore braucht Immobile wenige Chancen, was für seine Qualität spricht. Er hat ein ganz klares Paket, ist beidfüßig und kopfballstark“, sagte Klose, der als Profi nach seiner Zeit in München (2007-2011) bis zum Karriereende 2016 fünf Jahre lang für Lazio stürmte.