Champions League Kompany plant mit Kane - Gnabry: „Hütte wird brennen“

Vincent Kompany plant für das zweite Vorrundenspiel des FC Bayern in der Champions League mit Torjäger Harry Kane. „Er hat trainiert. Hoffentlich bleibt alles gut“, sagte der Münchner Trainer vor dem Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Aston Villa. Man werde am Spieltag „ganz in Ruhe die Entscheidung treffen“. Englands Nationalmannschaftskapitän hatte im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) vorzeitig ausgewechselt werden müssen. „Er ist ein toller Spieler, ein fantastischer Torjäger mit Führungsqualitäten und wichtig für die Kabine“, sagte Teamkollege Serge Gnabry.