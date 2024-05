Champions League Kroos vor dem Finale gegen Dortmund siegessicher

„Ich bin mir sicher, dass wir uns hier in drei Wochen wiedersehen“, sagte der 34-Jährige am Sonntag vor Tausenden Real-Fans bei der Feier des diesjährigen spanischen Meistertitels für die Königlichen am Cibeles-Brunnen in Madrid. Es war der 36. Meistertitel in der Vereinsgeschichte des spanischen Rekordchampions.