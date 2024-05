Vor Champions-League-Knaller Krücken, Turban, Trainer-Frust: „Verhexte“ Bayern-Tage

„Es ist verhext“, stöhnte Noch-Coach Thomas Tuchel. Dabei störte nicht nur ihn die schon siebte Saison-Niederlage in der Bundesliga (so viele wie zuletzt vor zwölf Jahren) noch am wenigsten. „Es war das berühmte Sandwich-Spiel zwischen zwei Champions-League-Halbfinals“, bemerkte Tuchel zur mental schwierigen Prüfung im Liga-Alltag zwischen dem 2:2 im Hinspiel gegen Madrid, das am Wochenende in Spanien Meister wurde, und der entscheidenden zweiten Partie an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).